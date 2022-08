Incendio di Ne, operazioni di bonifica in corso dopo una notte di lavoro

Dopo una notte di lavoro l'incendio che ha tenuto Ne con il fiato sospeso per tre giorni è in fase di bonifica.

Sul posto rimane una squadra di vigili del fuoco di Chiavari insieme con i volontari. Al momento non c'è stato bisogno di richiedere ulteriori mezzi aerei in quanto la situazione per fortuna è migliorata. La speranza comunque è che il forte vento che si è alzato nelle ultime ore non riattivi l'incendio.

Il rogo, che ha coinvolto un'area priva di abitazioni tra Castagnola e Terisso, ha interessato circa due ettari di terreno e ha richiesto il coinvolgimento di tre canadair e un elicottero, oltre alle squadre dei vigili del fuoco di Genova, Chiavari e dei volontari dell'antincendio boschivo.