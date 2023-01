Due auto e un furgone in fiamme nella notte

Notte di lavoro per i vigili del fuoco impegnati nello spegnimento del rogo di tre mezzi.

Due auto e un furgone si sono incendiati a Fontanegli, in Val Bisagno, intorno alle 4.30. Tutti e tre erano parcheggiati davanti al ristorante "Il Forchettone".



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra di Genova Est e l'autobotte della centrale. Le fiamme sono state spente in mattinata, non si registrano feriti.



Sulle cause che hanno causato l'incendio indagano polizia di stato e polizia locale.