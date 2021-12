Nel tardo pomeriggio di sabato 11 dicembre 2021 i vigili del fuoco di Genova sono intervenuti in via Martiri della Benedicta, al Cep, per l'incendio di un'automobile.

La vettura, parcheggiata in un sottopasso, ha generato una notevole quantità di fumo e calore che non ha comunque lesionato la struttura.

Il mezzo, invece, è andato completamente distrutto.