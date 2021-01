Hashish 'Maradona' e cocaina pura, tre arresti

Dopo il 'pallone di Maradona', uno dei botti illegali più diffusi in questo Capodanno 2021, arriva anche la droga dedicata al campione argentino. È questa l'etichetta apposta su alcuni panetti di hashish, sequestrati dalla polizia di Stato di Genova, al termine di una perquisizione in un appartamento in zona Maddalena, nel pieno centro storico.

Da giorni impegnati in mirati servizi di contrasto al traffico degli stupefacenti, il 19 dicembre scorso, i 'Falchi' della Squadra Mobile hanno arrestato tre giovani maghrebini, di età compresa tra i 25 e 38 anni, che detenevano in casa circa 600 grammi di hashish e 50 grammi di cocaina, pronti per essere confezionati e immessi in commercio.

Gli agenti, dopo un attento monitoraggio di un appartamento in un vicolo che attraversa via della Maddalena, hanno deciso di effettuare un controllo all'interno, sorprendendo i tre marocchini, che avevano allestito una vera e propria centrale di spaccio. La perquisizione, inoltre, ha permesso di rinvenire circa 1.700 euro in contanti, dei bilancini e del materiale per il confezionamento della droga.

I tre uomini sono stati arrestati per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e trasferiti nel carcere di Marassi. Alla convalida dell'arresto da parte dell'autorità giudiziaria ha fatto poi seguito la scarcerazione di uno dei tre soggetti coinvolti, mentre gli altri restano in carcere.