Pedone barcollante sulla Guido Rossa: calci, pugni e morsi i carabinieri che cercano di fermarlo

Una pattuglia dei carabinieri, di passaggio nella rotonda tra via Guido Rossa e via San Giovanni d‘Acri, ha notato un uomo barcollante che, nonostante il traffico intenso del mattino, cercava di attraversare a piedi la strada. L'uomo, un pericolo per sé stesso e per automobilisti e motociclisti, è stato avvicinato dai militari, che hanno cercato di sincerarsi delle condizioni di salute per poi invitarlo a liberare la strada.

Alla vista degli uomini in divisa, però, il pedone ha reagito con violenza: calci, pugni e morsi ai carabinieri. L’incomprensibile reazione dell’uomo, dovuta allo stato di forte alterazione psicofisica dovuta presumibilmente all’assunzione di sostanze stupefacenti e all’abuso di alcol, è stata alla contenuta con l’aiuto di un’altra pattuglia del pronto intervento. A quel punto l’aggressore, un nigeriano di 35 anni, è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp