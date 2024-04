Guerra in Medio Oriente, Toti chiede di convocare le imprese che operano nel porto di Genova

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha sentito nella giornata di oggi, domenica 14 aprile, il commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Piacenza chiedendo di convocare al più presto, già domani, le principali associazioni di impresa operanti nella scalo di Genova per approfondire le conseguenze e le possibili iniziative da prendere in conseguenza dell’acuirsi della crisi in Medio Oriente.

Nella notte tra sabato e domenica, infatti, Iran ha attaccato Israele lanciando droni, missili balistici e da crociera. Le conseguenze sono state poche da un punto di vita militare, perché Israele col supporto Usa ha neutralizzato la quasi totalità degli attacchi. Il problema adesso è cosa accadrà, poiché si teme un'escalation.

Il presidente della Regione si è lasciato andare poi a un commento polemico sui social: "Iron Dome è lo scudo di missili che protegge fisicamente Israele e che stanotte ha impedito gli effetti devastanti dell’attacco iraniano. Iron Dome: casa di ferro, di acciaio. Lo stesso scudo di acciaio dovrebbe proteggere anche, a casa nostra, le idee incarnate nello Stato di Israele: l’unica democrazia in quell’area di mondo. L’unico Stato in cui i diritti civili e sociali sono garantiti, insomma l’unica patria in Medio Oriente per Locke, Hobbes e Rousseau. Dovrebbe ricordarselo chi inneggia alla resistenza palestinese un giorno e partecipa al Gay Pride il giorno dopo. Dovrebbe ricordarselo chi inneggia alla resistenza palestinese un giorno e partecipa ai convegni sull’uguaglianza di genere il giorno dopo. Il vero scudo di acciaio è quello che protegge le democrazie, anche quando non siamo d’accordo con loro".