"Autoscuola" in via Gramsci: al volante 29 enne senza patente e diffidato

Un 29enne è stato denunciato dalla polizia per inosservanza dell'avviso orale del questore e per guida senza patente.

In via Gramsci, una pattuglia in servizio nella notte di sabato 16 aprile, ha notato un'auto che a più riprese si fermava e poi riaccellerava. L'andatura a singhiozzo rappresentava un pericolo per la circolazione e per gli altri utenti della strada.

Fermato il veicolo, gli agenti a bordo hanno trovato quattro persone e dopo aver chiesto i documenti hanno scoperto che il 29enne alla guida, di origini cilene, era già diffidato da un avviso orale del questore e senza patente.