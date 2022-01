Addio a Gian Pietro Picasso, ultimo fonditore di campane della Liguria

Levante in lutto per la morte di Gian Pietro Picasso, ultimo fonditore di campane della Liguria, titolare della fonderia "Enrico Picasso e Figli" di Avegno rimasta in attività fino al 2005 e nata nel lontano 1594.

A darne notizia l'associazione campanari liguri, il presidente Luca Brignole ha scritto: "Con lui si chiude la produzione artigianale e antica delle campane che da secoli ha legato le campane di tutto il mondo al paese di Avegno e al nome dei Picasso. È una notizia tristissima che ci lascia l'amaro in bocca. Grande amico e persona cordiale ha strappato a tutti noi una risata e non possiamo che ricordarlo con piacere e con un sorriso. Ci stringiamo intorno ad Agnese e Gian Paolo".

Anche il sindaco di Cicagna Marco Limoncini si è unito al cordoglio: "Cicagna si stringe al dolore della famiglia, la moglie Agnese e il figlio Gian Paolo, per la scomparsa di Gian Pietro Picasso, nostro concittadino. Apprezzato manutentore di impianti campanari, si era anche distinto per alcuni interventi su nostri orologi artistici stradali eseguiti a titolo gratuito a favore della sua comunità".