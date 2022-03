Genoa: chiesto rinvio a giudizio per Portanova, è accusato di stupro di gruppo

La procura di Siena ha chiesto il rinvio a giudizio per il centrocampista del Genoa Manolo Portanova e altri due giovani di 23 e 24 anni, con l'accusa di stupro di gruppo. L'udienza preliminare, davanti al gup del tribunale Ilaria Cornetti, si terrà il 7 giugno.

Secondo la procura i tre giovani, insieme a un 17enne, per il quale è competente il tribunale dei minori di Firenze, la notte tra il 30 e il 31 maggio dello scorso anno avrebbero violentato una 21enne in un appartamento del centro di Siena, durante una festa privata.

L'indagine era stata avviata in seguito alla denuncia della ragazza e in una prima fase dell'indagine per i tre erano stati disposti gli arresti domiciliari.