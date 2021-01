Ubriaco, si addormenta su un bus parcheggiato in rimessa

Intorno alle 2 di lunedì 4 gennaio 2021 i poliziotti dell'ufficio prevenzione generale hanno denunciato un polacco di 53 anni per possesso ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere, sanzionandolo anche per ubriachezza e per la violazione della normativa anti covid.

L'intervento è stato richiesto da un dipendente dell'Amt, che aveva sorpreso l'uomo sdraiato sui sedili posteriori di un autobus parcheggiato nella rimessa di via delle Gavette in val Bisagno.

Invitato ad allontanarsi, l'uomo, palesemente ubriaco, si è rifiutato, rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Gli agenti intervenuti hanno trovato il 53enne in possesso di un coltello da cucina con lama in ceramica lungo 18 centimetri.