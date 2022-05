Galliera, i sindacati: "Emergenza covid pagata dal personale sanitario"

Si è svolta giovedì 5 maggio 2022 al Galliera l’assemblea permanente indetta da Fp Cgil e Uil Fpl per le lavoratrici e i lavoratori del comparto sanitario. L’assemblea, molto partecipata, ha affrontato gli argomenti alla base dello stato di agitazione del personale sanitario indetto dai due sindacati.

"La rilevante contrazione degli organici che affligge il settore da molti anni, prima ancora dell’emergenza epidemiologica, sommato all’aumento dell’età media del personale addetto all’assistenza, ha determinato un evidente peggioramento delle condizioni di lavoro degli operatori - scrivono Fp Cgil e Uil Fpl in una nota - con un aumento insopportabile del rischio professionale".

Sindacati che poi aggiungono: "La situazione del Pronto Soccorso dove il problema dello stazionamento costante di 40/50 barelle per oltre 48/72 ore, unito alla carenza di personale infermieristico e di supporto, rende impossibile la gestione dei pazienti e insostenibile il carico di lavoro del personale esposto a un rischio professionale elevatissimo, oltre al dilagare del fenomeno delle aggressioni, è solo la punta dell’iceberg. Il decremento degli organici rende impossibile affrontare la turnistica in condizioni sostenibili e compatibili con il rispetto degli istituti contrattuali in materia di riposi e recupero psicofisico del personale, provocando un ricorso incontrollato allo straordinario".

Cgil e Uil hanno poi spiegato che "in conseguenza dell'aumento dei posti letto covid e del numero di reparti riconvertiti in degenze covid che nel 2021 hanno provocato un inevitabile aumento delle indennità notturne, festive e delle indennità di malattie infettive da riconoscere al personale, in assenza di una opportuna implementazione del relativo fondo contrattuale art 80 Ccnl 2016-2018 che finanzia tali istituti, il disavanzo è quantificabile in oltre 500 mila euro. Nelle intenzioni dell’azienda il disavanzo dovrebbe essere sanato mediante l’utilizzo delle risorse destinate alla produttività del personale, addebitando di fatto agli stessi lavoratori, che hanno contrastato l'epidemia, i maggiori costi sostenuti per il contrasto all’emergenza sanitaria".

"Non solo - concludono i sindacati - relativamente al preventivo per il 2022 dello stesso fondo, la decisione dell’azienda di sospendere la corresponsione degli incrementi delle indennità convenuti nelle contrattazioni decentrate precedenti, sommata alla perdita della produttività collettiva, porterebbe gli operatori più esposti a una perdita di circa 1.800-2.000 euro all’anno. Che siano gli stessi lavoratori che con responsabilità e competenza hanno contrastato la pandemia a dover pagare di tasca propria i maggiori costi dell'emergenza non può essere accettato".

Sul tema è intervenuto attraverso l'Ansa anche il direttore generale del Galliera Adriano Lagostena, ha spiegato che l'ospedale è pronto a trovare un punto di contatto con i lavoratori nel tavolo che si terrà in prefettura venerdì 6 maggio e poi in quello successivo già fissato tra sindacato e azienda.