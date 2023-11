Il mistero dei lampadari di galleria Mazzini

Che fine hanno fatto i quattro giganteschi lampadari fusi a Berlino nell'Ottocento, che erano in galleria Mazzini? E torneranno al loro posto? A domandarlo alla giunta, in occasione della seduta del consiglio comunale di martedì 21 novembre 2023, è stato il consigliere di Uniti per la Costituzione, Mattia Crucioli.

"I tecnici dell'impresa responsabile della ristrutturazione - si legge nell'interrogazione - avrebbero asserito che la nuova struttura non ne potrebbe sopportare il peso; si richiede al sindaco e alla giunta: dove siano tali lampadari; quali siano le cause della mancata ricollocazione nella sede originaria; se siano emersi problemi strutturali o di altra natura sulla copertura della galleria in questione; quale sia l'intenzione del Comune in relazione alla collocazione di tali lampadari".

"L'intervento di riqualificazione di galleria Mazzini - ha spiegato l'assessore Mauro Avvenente - vale oltre 5 milioni di euro e lo stiamo realizzando con fondi Pnrr. Il lato di levante vede già montato il ponteggio e sono iniziati i lavori, che termineranno da cronoprogramma entro il mese di giugno. Si passerà poi al lato verso il palazzo della Provincia e la fine dei lavori totali è prevista entro la fine del 2024".

"I famosi quattro lampadari fusi a Berlino nell'Ottocento - conclude l'assessore - si trovano nel deposito di corso Europa, in attesa di restauro. Verranno restaurati in tempo per la fine dei lavori di galleria Mazzini e ricollocati al loro posto entro la fine del 2024".