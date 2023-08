Due mesi di chiusura notturna per la galleria tra Corvetto e Portello

Da lunedì 31 luglio 2023 e sino a sabato 30 settembre 2023 dalle ore 21 alle ore 5.30, nella galleria Nino Bixio, che collega piazza Corvetto con Portello, è temporaneamente istituito il divieto di transito veicolare e pedonale.

In questi giorni il Comune di Genova ha chiesto la riapertura del sottopasso di Corvetto, la chiusura rientrava nel maxi cantiere presente in zona. A causare lo stop dei lavori è stato il ritrovamento di alcuni reperti archeologici con l'intervento della Soprintendenza.

In zona, secondo quanto risulta dall'elenco dei cantieri in programma in città nella prima settimana di agosto, non risultano altre modifiche alla viabilità.