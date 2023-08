Corvetto, stop al cantiere: sottopasso verso la riapertura

Il Comune di Genova ha chiesto la riapertura del sottopasso di Corvetto, la chiusura rientrava nel maxi cantiere presente in zona. A causare lo stop dei lavori è stato il ritrovamento di alcuni reperti archeologici con l'intervento della Soprintendenza. Lo ha spiegato l'assessore Matteo Campora in consiglio comunale rispondendo all'interrogazione presentata dalla consigliera Elena Manara di Vince Genova.

"Il Comune - ha spiegato Campora - ha chiesto che, in attesa dell’avvio dei lavori archeologici che si sono fermati momentaneamente per il ritrovamento dei beni di interesse della Soprintendenza, venga restituito almeno temporaneamente alla cittadinanza, senza voler incidere sugli importanti lavori in atto. La richiesta, quindi, è stata fatta e avremo una risposta a breve, ma sappiamo già che l’impresa è disponibile a collaborare".

"Sarà necessario - ha aggiunto l'assessore - fare tutta una serie di attività per la riapertura; faremo sopralluoghi e incontri tecnici, per la restituzione provvisoria del sottopasso. Nelle prossime settimane daremo risposte più precise. Ovviamente quando riprenderanno i lavori archeologici, il sottopasso dovrà essere di nuovo chiuso. Cercheremo soluzioni alternative per venire incontro ai commercianti di salita Santa Caterina".