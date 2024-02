Vede i ladri in casa dalle telecamere e chiama la polizia

Doppia constatazione di furto per le volanti della polizia di Stato nella giornata di sabato 3 febbraio 2024. La prima in via Vezzani a Rivarolo. A dare l'allarme è stato il padrone di casa, che ha riferito al 112 di aver visto persone sconosciute nella sua abitazione tramite il sistema di videosorveglianza.

Una volta sul posto gli agenti hanno constatato che i ladri si sono introdotti nella villetta su due piani, forzando una finestra sul retro, quindi si sarebbero allontanati attraverso la boscaglia adiacente. Secondo il proprietario non sarebbe stato asportato nulla.

Ladri in azione anche in Albaro, più di preciso in viale Arezzo. In questo caso si sono introdotti nell'abitazione dalla finestra del bagno, asportando argenteria e monili in oro per valore circa cinquemila euro e 80 euro in contati.

Su entrambi gli episodi indaga la polizia.