Rubano profumi e nascondono gli antitaccheggi tra i pannolini, arrestati dalla polizia locale

Lui chiedeva informazioni su prodotti per bambini, lei rubava due profumi costosi per un valore di 130 euro. E però, la coppia è stata notata dalla commessa che ha chiamato la polizia locale. Nel negozio di via San vincenzo è intervenuta una pattuglia in borghese del nucleo reati predatori che ha fermato M.B. e R.G., rispettivamente di 41 e 42 anni residenti ad Alessandria, e li ha arrestati con l'accusa di furto aggravato dalla violenza sulle cose in concorso.

I due hanno danneggiato alcune confezioni di Armani Code e Hugo Boss strappando gli antitaccheggi e nascondendoli in uno scaffale in mezzo ai pannolini per bimbi. Sprovvisti di documenti identificativi, i ladri sono stati portati negli uffici della polizia giudiziaria per l'identificazione. Per entrambi, dai controlli, è emersa una lunga serie di precedenti in materia di furti, rapina e spaccio.

La coppia di ladri è stata processata per direttissima ieri mattina.