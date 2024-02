Cassaforte, Rolex e perfino una bici: ladri scatenati

Ancora ladri in azione a Genova. Tre gli interventi per constatazioni di furti da parte delle volanti della polizia nella giornata di sabato 17 febbraio 2024 tra Albaro e Nervi.

Intorno alle 18 i poliziotti sono stati chiamati a intervenire in via Gobetti in Albaro. I ladri, entrati da una finestra, hanno asportato 10mila euro in contanti, due orologi Rolex e una bicicletta.

Poco prima delle 20 un'altra richiesta di intervento, questa volta da via San Martino. In questo caso i ladri si sono introdotti all'interno dell'abitazione tramite una porta finestra. Asportati effetti personali e anche un paio di scarpe, ma i proprietari non sono ancora riusciti a quantificare il danno.

Infine i soliti ignoti sono riusciti a introdursi all'interno di due abitazioni in via dei Floricoltori, traversa di via Somma, nell'estremo levante genovese. Le volanti sono intervenute sul posto intorno alle 22.30. Nella prima i ladri sono passati da una porta finestra, che dà su un balcone: i residenti hanno trovato la casa a soqquadro e non sono ancora riusciti a rendersi conto di quello che è stato portato via.

Dall'altra abitazione, sempre nella stessa via, i malviventi, entrati da una porta finestra, sono riusciti ad asportare una cassaforte con dentro 500 euro in contanti e forse altro, ma la figlia del padrone di casa non ha saputo al momento dirlo con certezza alla polizia.

In tutti e tre i casi è intervenuta la scientifica nella speranza di riuscire a isolare tracce utili per risalire agli autori dei furti. Nel frattempo, dopo il Comune di Recco, anche quello di Bogliasco ha messo in guardia contro telefonate sospette, mirate a mettere a segno furti negli appartamenti.