Truffe agli anziani, l'allarme: "Soggetti pericolosi, attenzione"

Il Comune di Recco ha lanciato l'allarme sulle truffe agli anziani: "Il locale comando dei Carabinieri ha segnalato la presenza di soggetti pericolosi che contattano telefonicamente gli utenti dichiarando di essere facenti parte delle forze dell'ordine. Vengono chiesti soldi o informazioni personali finalizzate al compimento di furti nelle abitazioni".

Una modalità di truffa presente negli ultimi mesi anche a Genova e nell'entroterra, con diversi casi segnalati dalle forze dell'ordine. Uno sconosciuto chiama al telefono presentandosi come un poliziotto o un carabiniere e segnala che c'è stato un incidente e bisogna consegnare dei soldi perché il proprio parente sarebbe stato arrestato per averlo causato. In caso di abboccamento una seconda persona che si trova in zona si presenta in casa per farsi consegnare denaro o gioielli. Spesso i malviventi interpretano anche 'più voci' fingendosi appartenenti alle forze dell’ordine, avvocati e parenti della vittima, nel tentativo di convincere la vittima della truffa della gravità della situazione.

Il Comune di Recco ha invitato i cittadini a segnalare tempestivamente qualunque tipo di contatto telefonico sospetto e che presenti queste caratteristiche: ""Chiediamo la collaborazione di tutti - conclude la pubblica amministrazione - e rimaniamo a disposizione per qualunque tipo di informazioni a riguardo. Raccomandiamo di prestare la massima attenzione specialmente per i soggetti più deboli e fragili".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp