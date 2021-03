Furto all'ospedale San Martino, svaligiati gli uffici del Cup

La polizia sta indagando per cercare d'individuare i responsabili di un furto, avvenuto nel weekend all'interno della palazzina dell'amministrazione dell'ospedale San Martino, dove si trovano anche gli sportelli del Cup.

Per introdursi nei locali, i ladri hanno forzato una porta anti panico. Una volta dentro, hanno scassinato le casse di cinque sportelli, portando via da ciascuna i 100 euro, lasciati come fondo cassa.

Il furto è stato scoperto alla riapertura degli uffici la mattina di lunedì 8 marzo 2021. Sul posto è intervenuta anche la scientifica.