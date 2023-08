Minorenni rubano carta di credito e provano a fare acquisti poco lontano

Prima hanno rubato una carta di credito in un negozio, poi hanno provato a utilizzarla in un altro esercizio commerciale poco distante, nel centro storico genovese. Protagonisti della vicenda due minorenni originari dell'Algeria, denunciati a piede libero dai carabinieri della stazione di Carignano per furto aggravato in concorso.

I due giovanissimi, con precedenti e senza fissa dimora, sono stati fermati dai militari, la scorsa serata, in via di Canneto il lungo mentre utilizzavano la carta di credito trafugata in precedenza. L'hanno recuperata e restituita al legittimo proprietario, i minori sono stati invece affidati a una struttura idonea.