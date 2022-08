Ruba bici da 15mila euro a un turista e scappa, fermato alle porte di Torino

Ha rubato una bicicletta a un turista tedesco in vacanza in Liguria, poi è salito a bordo di un treno per scappare in direzione Torino. Protagonista della vicenda un 23enne originario del Marocco, intercettato dalla Polfer di Torino Porta Nuovo alla stazione di Carmagnola, poco prima del capoluogo piemontese.

Il mezzo a due ruote era infatti geolocalizzato avendo un valore molto alto di circa 15mila euro, il sistema ha consentito alle forze dell'ordine di seguire il percorso del ladro fino a fermarlo.

Agli agenti che lo hanno fermato il 23enne ha fornito spiegazioni confuse, il resto lo ha fatto una tronchesina di 20 centimetri ritrovata nel suo zaino. La bicicletta è stata così riconsegnata al turista.