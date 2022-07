Cerca di rubare un'auto in pieno giorno, un passante lo convince a desistere

Stava cercando di forzare un'auto in pieno giorno in via Nizza, finché il suo atteggiamento sospetto non ha attirato l'attenzione di un passante, che, appurate le intenzioni criminose dell'uomo, ha subito contattato la polizia. È successo poco dopo le 9 di domenica 17 luglio.

Dopo aver avvertito gli agenti, il cittadino non ha mai perso di vista il 39enne e lo ha convinto a desistere dai suoi intenti. All'arrivo delle volanti, l'autore del reato ha cercato di nascondersi fra le auto parcheggiate li nei pressi e di scappare in direzione levante, ma senza successo.

L'uomo infatti è stato prontamente raggiunto dagli agenti, che lo hanno identificato e perquisito, rinvenendo nel suo zaino due coltelli multiuso, e ritrovando nei pressi dell'auto in questione due ferri lunghi, tipicamente utilizzati per lo scasso, oltre ad aver constatato danni consistenti con la forzatura alle maniglie degli sportelli.

Il 39enne è stato fermato, accompagnato in questura e arrestato per il reato di tentato furto aggravato. Fissata per questa mattina la direttissima.