Ripresi durante il furto su un'auto, tre giovani denunciati

Poco prima delle 3 di lunedì 19 luglio 2021 in via Imperiale a San Fruttuoso la polizia di Stato di Genova ha denunciato tre giovani italiani di 17, 18 e 23 anni per furto aggravato in concorso e il 17enne anche per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere.

Al 112 Nue è giunta la segnalazione di un cittadino, che ha sentito delle urla e dei forti colpi provenire dalla strada e, affacciatosi alla finestra, ha visto dei ragazzi forzare un'auto, prendere una borsa per poi fuggire a piedi dopo che lui gli aveva intimato di smettere.

I giovani, grazie alla descrizione fornita e a un video che riprendeva tutto l'accaduto, sono stati individuati e portati in questura. Il proprietario dell'auto, rintracciato al telefono e giunto sul posto, ha constatato la serratura forzata e l'ammanco di una borsa con tutti gli attrezzi che è stata poi rinvenuta nei pressi del luogo del furto e dalla quale mancava solo un cacciavite che era stato prelevato da uno dei giovani prima di abbandonarla e che il 17enne aveva ancora con sé.