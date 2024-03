Raffica di furti tra treni e stazioni: 38enne arrestato dopo l'ennesimo bagaglio rubato

Un uomo di 38 anni, originari dell'Algeria, ritenuto il responsabile di una lunga serie di furti sui treni, è stato fermato e arrestato dalla Polfer a Principe. Sono almeno una dozzina gli episodi avvenuti negli ultimi tre mesi a bordo o nelle stazioni genovesi.

Nella serata di martedì 19 marzo 2024 la polizia ferroviaria ha intercettato il 38enne a Principe, aveva appena tentato di rubare su un treno intercity appena giunto in stazione. Gli elementi raccolti in precedenza a suo carico, grazie agli impianti di videosorveglianza presenti negli scali ferroviari e alle testimonianze delle persone, hanno subito permesso di individuarlo come il presunto autore della serie dei furti oggetto delle indagini.

Attraverso un modus operandi ben collaudato, l’uomo riponeva il proprio bagaglio accanto a quello dei viaggiatori e al momento di scendere dal treno, approfittando di un attimo di distrazione della vittima, prelevava anche il bagaglio dell’ignaro passeggero. La maggior parte dei furti sono stati compiuti durante le fermate del treno, cosa che gli garantiva una più immediata fuga prima che la vittima potesse accorgersi del furto.

L'uomo, senza fissa dimora e con diversi precedenti di polizia sempre per reati contro il patrimonio, è stato portato nel carcere di Marassi, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

