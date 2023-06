Risse per strada, furti negli stabilimenti: controlli nel weekend, due arresti e sei denunce

A seguito di controlli nel fine settimana, i carabinieri del comando provinciale di Genova hanno proceduto all'arresto di due persone e alla denuncia di altre sei.

Per quanto riguarda gli arresti, è finito in manette un 35enne senegalese, gia? noto alle forze di polizia, destinatario di ordine di carcerazione. In nottata, i carabinieri della compagnia Centro, mentre passavano per piazza Caricamento, hanno riconosciuto lo straniero con precedenti per reati in materia di stupefacenti. Bloccato, è stato portato presso il carcere di Marassi, dove sara? recluso per un anno. Arrestato anche un 30enne siciliano, pregiudicato, a seguito delle ripetute violazioni della misura cautelare dell’avvicinamento alla persona offesa.

Sono poi state denunciate a piede libero sei persone. Tra queste, un giovane senegalese per resistenza a pubblico ufficiale. Fermato per un controllo in via Prè, per scappare ha spintonato i carabinieri che sono comunque riusciti a bloccarlo. A seguito di accertamenti, si è scoperto che risultava scomparso da una comunità di Varazze dal 2022. Dopo le formalità del caso, è stato affidato a una comunità di Genova.

Denunciati anche quattro stranieri - tre egiziani e un marocchino, di cui uno già noto alle forze dell'ordine - per lesioni personali in concorso. Il gruppetto, in seguito a una lite scaturita per cause da accertare, si era messo a colpire un 28enne egiziano con calci, pugni e un oggetto appuntito.

Infine, è stato denunciato per ricettazione un giovane egiziano pregiudicato. Quest'ultimo, dopo l'intervento dei carabinieri richiesto da uno stabilimento balenare di Sestri Levante, è stato trovato in possesso di un cellulare rubato poco prima a una turista. La refurtiva è stata restituita alla proprietaria.