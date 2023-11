Ladri scatenati nella notte, raffica di furti

Ladri in azione in diversi punti della città nella notte tra sabato 25 e domenica 26 novembre 2023. Quattro le abitazioni 'visitate', secondo quanto riferisce la polizia di Stato. In tutti i casi i malviventi hanno approfittato dell'assenza dei padroni di casa.

Il primo episodio in salita Granarolo dove i ladri si sono introdotti in due abitazioni, forzando la porta e portando via preziosi e denaro per un valore da quantificare.

Intorno a mezzanotte e mezza gli agenti sono stati chiamati a intervenire in via Mogadiscio in val Bisagno. In questo caso i ladri sono entrati, passando da una finestra. Anche qui da quantificare il danno subito da parte degli abitanti.

Poco più tardi altro furto, sempre in zona. Intorno alle 3 a lanciare l'allarme sono stati i residenti di un'abitazione in via Terpi, che, rientrando, hanno trovato la porta finestra del salotto forzata.

I ladri hanno portato via un orologio in oro e preziosi vari per un ammontare complessivo stimato intorno ai 6.400 euro. Indagini in corso.