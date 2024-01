Escalation di furti nelle case: i carabinieri arrestano un 34enne

I carabinieri hanno arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, un 34enne originario dell'Albania. L'uomo, residente nella zona di Begato, è ritenuto responsabile di ricettazione e di dieci episodi di furti aggravati e furti in abitazione, sia consumati che tentati, tra Bolzaneto, Begato e Sampierdarena.

A fine 2023 c'erano stati diversi episodi di furti in casa nei quartieri citati e i carabinieri avevano intensificato i controlli in risposta all'allarme che si era diffuso tra i cittadini. Grazie alle indagini svolte è stato identificato il presunto responsabile, che è stato arrestato.

L'indagine è stata portata avanti dai militari tra novembre e dicembre 2023 attraverso pedinamenti, raccolta di testimonianze e analisi dei filmati di videosorveglianza. Così i carabinieri hanno potuto ricostruire in maniera puntale gli spostamenti dell'uomo, che agiva utilizzando un'automobile rubata, spesso utilizzando targhe a loro volta rubate da altri veicoli.

Nel corso delle perquisizioni connesse all'esecuzione della misura cautelare, i militari si sono recati presso l'abitazione in cui risultava residente il 34enne. All'interno hanno però trovato un italiano di 47 anni, che è stato a sua volta arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio. Sono stati infatti trovati alcuni grammi di cocaina e hashish e materiale per la pesatura, il taglio e il confezionamento delle dosi. L'uomo, che era affidato in prova ai servizi sociali, sarà giudicato per direttissima.

