Furti e rapine, 24 arresti da inizio anno per la polizia locale

Da inizio anno le indagini del Nucleo reati predatori della polizia locale hanno portato a 24 arresti. Durante questi primi mesi del 2023 il reparto, che conta 12 agenti e un funzionario, ha identificato e denunciato ben 104 persone, delle quali sette per rapina.

Cospicuo anche il valore della refurtiva recuperata: 12mila euro. La maggior parte delle operazioni sono avvenute in centro storico, mentre le restanti sono avvenute nel ponente della città. Questi dati fanno riferimento alle sole operazioni condotte in autonomia dal Nucleo e non alle operazioni congiunte con altri corpi di polizia.

"I nostra agenti - commenta l'assessore alla Sicurezza e alla polizia locale, Sergio Gambino - hanno fatto e stanno continuando a fare un lavoro eccezionale. Il lavoro svolto all'interno delle attività commerciali sta dando risultati molto positivi in termini di tutela delle attività stesse e questo è un fatto che le stesse attività ci hanno confermato".

"La loro presenza sulle strade e nelle vie della città - conclude Gambino -, poi, è fondamentale per garantire la sicurezza non solo dei cittadini genovesi, ma anche delle migliaia di persone, che ogni giorno visitano la nostra città. Per questo voglio ringraziare tutta la squadra per il lavoro che svolgono quotidianamente con passione e con senso del dovere".