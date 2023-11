Raffica di furti in appartamento e in locali della città

In queste ultime ore, il rapporto della polizia di Stato di Genova ha delineato un contesto di crescente attività criminale, focalizzandosi principalmente sui furti. Nel corso della giornata di sabato 18 novembre, dall'alba fino a tarda sera, sono stati riportati diversi episodi in vari quartieri della città.

I furti hanno coinvolto sia abitazioni private che esercizi commerciali, presentando modalità e bottini estremamente diversificati.

Le prime denunce sono giunte alla polizia durante la mattinata, quando i gestori di una pizzeria d'asporto e di un salone di parrucchiere in via Poli, a Pontedecimo, hanno scoperto i loro locali forzati e diverso materiale sottratto da individui sconosciuti. Nella pizzeria sono stati rubati utensili da cucina dal valore di 3500 euro, oltre a 1000 euro di denaro contante proveniente dalla cassa. Anche il salone di parrucchiere adiacente ha subito la perdita di attrezzi.

Ulteriori furti hanno preso di mira le abitazioni. A Staglieno, in via Lodi, i proprietari, rientrando a casa dopo una giornata fuori, hanno notato una finestra forzata. Attraverso l'utilizzo di un flessibile, i ladri hanno aperto una cassaforte contenente un orologio Rolex del valore di 10.000 euro, gioielli e 5000 euro in contanti.

Un altro furto in appartamento è stato scoperto sempre di sera, in via Dei Sessanta a Cornigliano. In questo caso, i malviventi hanno utilizzato una chiave bulgara per entrare, portando via gioielli del valore di 4500 euro e 1500 euro in contanti.

Sul fronte dei furti, si è registrato un episodio in corso Belvedere, sulle alture di Sampierdarena. I ladri sono entrati in una casa e, trovando all'interno le chiavi della cassaforte, hanno portato via circa 300 euro, sebbene il bottino fosse modesto.

Infine, a via Felice Romani, nella zona di Acquasola, ladri esperti hanno forzato il cancello carrabile privato di un edificio signorile. Dall'abitazione sono stati trafugati gioielli e un orologio di marca Omega, con un valore complessivo di 10.000 euro.