Grossa fuga di gas: tre squadre di vigili del fuoco al lavoro fino all'alba

Grossa fuga di gas tra sabato e domenica in via Piacenza, all'altezza del civico 42: sul posto tre squadre di vigili del fuoco e i tecnici di Ireti che hanno lavorato per tutta la notte.

Per fortuna, nonostante l'emergenza, nessun cittadino è stato fatto uscire dalla propria abitazione.

L'allarme è scattato poco prima delle 2 del mattino ed è terminato all'alba con la riparazione del guasto: secondo le prime informazioni, a essere coinvolto, un condotto all'interno di un garage.