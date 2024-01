Poliziotti a piedi, ladro in bici: 1 a zero

I poliziotti delle volanti, ieri sera martedì 23 gennaio, hanno arrestato un 28enne per il reato di furto aggravato, denunciando anche per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti hanno notato il giovane, soggetto conosciuto per i reati contro il patrimonio, mentre imboccava via Prè a bordo di una bicicletta con pedalata elettrica apparentemente nuova.

Il valore della bici e il fatto che l’uomo lo conducesse con il cavalletto laterale aperto ha insospettito gli operatori che gli hanno intimato l’alt. Il 28enne, a quel punto, si è diretto a gran velocità in via Gramsci dove ha abbondonato il mezzo proseguendo la fuga a piedi.

Grazie anche all’intervento di un’altra pattuglia, è stato intercettato in vico degli Adorno e poi bloccato con non poca fatica a causa della resistenza opposta. Dopo il controllo, è stato trovato in possesso di alcuni effetti personali (chiavi, carte fedeltà, bracciali) di probabile provenienza furtiva, nonché di 200 euro in banconote di piccolo taglio e 2 involucri di cocaina (0,34 g) nascosti negli slip.

Mentre stavano rientrando in questura con il fermato, gli agenti hanno appreso via radio che un cittadino aveva appena contattato il 112, pochi minuti prima, perché aveva subito il furto della propria bicicletta in via Luccoli, fornendone una dettagliata descrizione esattamente corrispondente a quella recuperata durante l’inseguimento.

I poliziotti lo hanno allora invitato in Questura per formalizzare la denuncia, provvedendo anche all’immediata riconsegna del mezzo.

Il 28enne sarà giudicato questa mattina con rito direttissimo.