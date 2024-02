Maltempo, la riapertura della Statale del Turchino corre il rischio di slittare ancora

Cambiano i giorni ma il copione, purtroppo, no: anche oggi, martedì 27 febbraio, la forte pioggia non ha permesso alla squadra di rocciatori di completare il lavoro previsto sulla strada statale del Turchino, ancora chiusa all'altezza di località Gnocchetto. E questo potrebbe far slittare la riapertura dell'arteria, prevista inizialmente per domani. Nel frattempo su tutto il territorio si stanno registrando altri smottamenti con inevitabili disagi alla viabilità.

"Siamo in stretto contatto con Anas Torino - spiega Katia Piccardo, sindaco di Rossiglione - e gli assessorati alle infrastrutture di entrambe le Regioni per avere certezza delle tempistiche della riapertura. Abbiamo richiesto presidio di sorveglianza attiva che monitori il versante, ma possa permettere tempestivamente la riapertura della viabilità".

I sindaci della Valle Stura hanno anche chiesto ad Aspi di prorogare la sospensione di chiusure e cantieri sulla A26 in modo da poter offrire un'alternativa sicura almeno in autostrada.

Nel frattempo in giornata un'altra frana è caduta sulla stessa strada, tra Masone e Mele: la viabilità è comunque garantita a senso unico alternato.