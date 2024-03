Frana di Struppa, il Comune a caccia degli eredi dei terreni privati

Il terreno che ha ceduto sotto la furia del maltempo è da rimettere a posto, ma appartiene a due privati di cui uno risulta deceduto. E così per rimettere a posto la zona in cui a fine febbraio sono cadue due frane, in via Trossarelli, bisogna cercare gli eredi. Nel frattempo chi deve percorrere la strada deve fare i conti con la viabilità alternata regolata da semaforo che crea non pochi disagi.

Si complica dunque ulteriormente la situazione a Struppa, portata martedì in consiglio comunale da Claudio Villa (Pd) che ha chiesto aggiornamenti: "Ormai è passato esattamente un mese - ha detto Villa - la zona è molto abitata e i cittadini sono preoccupati. Sappiamo che parte del terreno franato è privato, il Comune dovrebbe assolutamente attivarsi velocemente per le ingiunzioni del caso. In ballo ci sono la sicurezza ma anche la viabilità: il semaforo che regola il senso unico alternato è l'ennesimo disagio, si pensi anche nel caso di dover far passare velocemente mezzi d'urgenza".

"Sono stati effettuati diversi sopralluoghi - ha risposto l'assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente - mentre Aster ha provveduto subito alla rimozione dei detriti per evitare aggravamenti in caso di ulteriore pioggia. Sono stati installati dei new jersey per evitare ulteriori aggravamenti. Ma se il semaforo porta criticità, faremo una segnalazione alla direzione Mobilità per effettuare un ulteriore sopralluogo e trovare soluzioni anche con il Municipio".

Il punto, come spiegato all'inizio, è che il terreno è in capo a due proprietari privati: uno è già stato invitato a provvedere, mentre l’altro, a seguito di verifiche catastale, è risultato deceduto nel 2017: "Al momento non siamo ancora riusciti a trovare gli eredi. Ma le verifiche stanno andando avanti e gli accertamenti continueranno fino alla loro individuazione. Nel frattempo è stata avviata la formalizzazione delle prescrizioni e delle ingiunzioni per provvedere all’intervento nel minor tempo possibile. C’è massima attenzione su questo episodio franoso. Si conta di arrivare alla definizione dell’intervento nel più breve tempo possibile".