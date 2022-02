Frana sui Giovi, l'autostrada resta gratuita per altri tre mesi

Resta in vigore l'esenzione totale del pedaggio nel tratto dell'autostrada A7 tra Ronco Scrivia e Busalla, in entrambe le direzioni, che sarebbe dovuta cessare oggi, 28 febbraio 2022. L'agevolazione, in convenzione con Anas, resterà in vigore fino al 30 maggio 2022, data in cui si stima vengano ultimati i lavori di ripristino della SS35.

La misura è stata decisa, su richiesta della Regione Liguria e in accordo con il ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, in virtù dell'evento franoso avvenuto fuori dalla sede autostradale, sulla SS35 dei Giovi al km 26+850 Località Borgo Fornari - Pieve del Comune di Ronco Scrivia.

Sul resto della rete resta attivo il servizio Cashback, che garantisce rimborsi per gli utenti in funzione dell'effettivo ritardo subito a causa dei cantieri.