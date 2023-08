Trovata morta in casa, indaga la polizia

Una donna di 53 anni è stata trovata morta questa mattina, 4 agosto 2023, in un appartamento alla Foce. Sul posto automedica Golf 1 e ambulanza della Croce Bianca, ma purtroppo per la persona non c'era più nulla da fare.

A quel punto è subentrata la polizia di Stato, anche con la scientifica. Stando a un primo esame del cadavere non risulterebbero segni evidenti di violenza. Le indagini sono coordinate dal magistrato di turno.

Atteso sul posto anche il medico legale. Quindi, dopo il via libera della procura, la salma sarà portata via e potrebbe essere disposta l'autopsia. Per ora ignota l'identità della vittima.

Notizia in aggiornamento.