Merce scaduta, cattivi odori e moscerini: la polizia locale chiude un ortofrutta

Merce scaduta, cattivi odori e moscerini.

È quanto riscontrato dalla polizia locale e dall'Asl3 durante un controllo in un ortofrutta alla Foce.

A causa delle pessime condizioni igienico-sanitarie, il negozio è stato chiuso dagli agenti dell'ottavo distretto e dagli ispettori sanitari e i titolari sanzionati. Saracinesche abbassate, dunque, fino a quando non ci saranno i requisiti per una riapertura in regola e senza pericolo per la salute dei cittadini.

Molti prodotti, tra frutta e verdura, sono risultati infatti anche senza certificazione di provenienza.