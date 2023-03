Cantieri autostradali e sicurezza, firmato nuovo protocollo

È stato firmato mercoledì in Prefettura a Genova - in presenza delle parti datoriali, sindacali e di tutti gestori autostradali liguri - il nuovo “Protocollo di intesa regionale relativo alle misure aggiuntive di protezione per i lavoratori operanti nei cantieri di manutenzioni stradali in presenza di traffico ‘Mettiamo in cantiere la Sicurezza”’.

Il protocollo modifica il precedente del 2022 che a sua volta costituiva l’aggiornamento dell’analogo documento del 2017. L’obiettivo del documento, che avrà durata quadriennale, è quello di migliorare la sicurezza e la salute per i lavoratori che operano all’interno dei cantieri autostradali liguri. Verranno allo stesso tempo favorite le attività ispettive da parte dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (Rlst), promuovendo momenti di confronto tra i soggetti sottoscrittori, iniziative di informazione e formazione dedicate ai lavoratori e ai loro rappresentanti per la sicurezza. A firmare il documento per Regione Liguria è stato l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola.

“I cantieri autostradali sono tanti e sono una realtà alquanto complessa e pericolosa - sottolinea Gratarola -. Con il collega Marco Scajola abbiamo quindi portato in giunta l’aggiornamento del documento, nel quale il monitoraggio sull’attuazione delle attività previste venga effettuato con cadenza quadrimestrale attraverso un tavolo convocato e presieduto da Regione Liguria. La salute e la sicurezza vanno tutelati al massimo e il tavolo sarà il luogo in cui si porteranno gli elementi critici e insieme si troveranno le soluzioni. Ringraziamo dunque la Prefettura per il lavoro di regia e tutte le parti che hanno contribuito a questa firma che rappresenta di fatto la volontà comune di un ulteriore incremento dei livelli di sicurezza dei lavoratori”.