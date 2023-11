Ponte di Fiorino e passerella sullo Sturla, interventi approvati

Approvato dalla giunta comunale, su proposta del vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Pietro Piciocchi, sentito il consigliere delegato alle Vallate, Alessio Bevilacqua, l'intervento di demolizione e ricostruzione del ponte carrabile su rio Barbassa in località Fiorino, a Voltri. Un intervento da 750mila euro, finanziato con risorse di Fsc-Fondo per lo sviluppo e coesione 2021-2027 tramite Regione Liguria.

Nell'ultima riunione di giunta, su proposta del vice sindaco Piciocchi, è stato inoltre approvato il progetto definitivo, finanziato da 750mila euro del Comune di Genova, per la demolizione e la ricostruzione della passerella pedonale sul torrente Sturla, in via del Borgo. L'intervento si è reso necessario dopo alcuni accertamenti tecnici, nella zona a monte del ponte in via Tanini.

"Gli interventi (a Fiorino ndr.) - spiega il vice sindaco Piciocchi - prevedono la demolizione dell'attuale ponte carrabile, la realizzazione di attraversamento temporaneo con ponte Bailey, a monte dell'esistente, e la costruzione di nuovo ponte, analogo per dimensioni e sviluppo a quello attuale. La struttura sarà appoggiata su due spalle ubicate sulle sponde del torrente. Saranno inoltre realizzati interventi di mitigazione idraulica per la messa in sicurezza della zona".

"Si tratta di un'opera molto attesa dai residenti della zona - spiega il consigliere delegato Bevilacqua - ricordo che Fiorino era stato interessato, a fine 2020, da ingenti danni dovuti a frane conseguenti a condizioni meteo particolarmente violente. Con questo intervento, oltre alla realizzazione di un nuovo ponte, sarà anche messa in sicurezza l'area dal punto di vista idrogeologico, nell'ottica di prevenire situazioni di pericolosità e per garantire una viabilità in sicurezza nella vallata".