Operaio di Fincantieri cade da una scala e finisce all'ospedale

Prima il gradino mancato, poi il volo. Un operaio di Fincantieri è caduto, nella mattina del 27 giugno, da una scala procurandosi alcuni traumi, fortunatamente non gravi.

Il dipendente stava lavorando nello stabilimento di via Soliman quando, per cause ancora da accertare, ha perso l'equilibrio ed è precipitato a terra.

È stato trasportato in codice giallo all'ospedale Villa Scassi da un equipaggio della Croce Verde di Sestri che gli ha prestato anche i primi soccorsi.