Infortunio mentre cammina nei boschi: interviene l'elisoccorso

Un uomo di 67 anni si è infortunato a una gamba mentre stava camminando nei boschi sopra Lorsica, ed è dovuto intervenire l'elisoccorso.

Il 67enne, caduto da un'altezza di poco meno di tre metri, si è fatto male sul monte Ramaceto: per fortuna non è grave e i soccorsi sono stati allertati in codice verde.

Sul posto la Croce Rossa di Cicagna ma a causa del luogo difficile da raggiungere è dovuto intervenire anche l'elicottero "Drago" per portare l'uomo all'ospedale San Martino di Genova.