Donna caduta dalla finestra: era femminicidio. La figlia alla psicologa: “Papà ha spinto giù mamma”, 45enne arrestato

Qualcosa non tornava ai militari che il 7 marzo sono intervenuti in via Ferro a Sestri Ponente per la morte di una donna.

Giovane, appena 32 anni, con due figli piccoli, era precipitata dalla finestra. Il caso inizialmente derubricato come suicidio ha richiesto ulteriori indagini che hanno portato a una sconvolgente ricostruzione grazie al racconto di una delle figlie, ascoltata da una psicologa. Sharmin Sultana è stata spinta giù dal marito, ancora da stabilire se con intenzione o meno, ma di sicuro in seguito a un litigio. É quanto ricorda la bambina che era presente in casa al momento della tragedia e che ha raccontato anche di altri episodi di violenza all'interno della mura domestiche.

Ahmed Mustak, 45 anni, cittadino originario del Bangladesh, come la moglie, è stato arrestato con l'accusa di omicidio e maltrattamenti in famigli su disposizione del giudice dell’indagine preliminare Isabella Faggioni, che ha accolto la richiesta di misura cautelare in carcere formulata dal pm Francesco Maresca.

Secondo quando ricostruito da carabinieri e procura, la donna voleva rifarsi una vita e allontanarsi dalle vessazioni del marito geloso di lei e ostile alla sua emancipazione.