Materiale non conforme, rinviato il falò di San Giuseppe a Santa Margherita

I Carabinieri Forestali, a seguito di una denuncia, hanno effettuato una serie di controlli sul falò della Festa della Primavera. Gli atti autorizzativi rilasciati dal Comune di Santa Margherita Ligure sono risultati regolari; una parte di materiale ammucchiato sulla spiaggia per il falò della serata di sabato è risultato non conforme (pallet in legno) e pertanto i militari ne hanno chiesto la rimozione.

A causa di tale prescrizione, e per consentirne l’adempimento, il Comitato organizzatore, ha responsabilmente deciso di rinviare il falò a sabato 30 marzo 2024. Rinviati di conseguenza tutti gli eventi a corredo come la cerimonia delle 11:00 in onore di Tunin e Manena, la sfilata della banda folcloristica di Ghiaia e lo spettacolo pirotecnico. Resta invariato il programma di domenica 24 marzo che prevede alla mattina il concerto della Filarmonica C. Colombo e al pomeriggio dalle 15:00 la distribuzione gratuita di frisceu.

