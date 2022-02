Tragedia in Svizzera: muore camionista genovese

Tragedia sul lavoro in Svizzera dove un camionista genovese, Fabio Luccherino di 49 anni, è morto in seguito a un incidente nella mattinata di giovedì 17 febbraio 2022. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione sarebbe rimasto schiacciato da un carico caduto dal camion che aveva portato nel Paese elvetico, per ragioni ancora da accertare.

Era anche un delegato della Filt Cgil che, in una nota, lo ha ricordato: "Ogni volta che succedono queste tragedie, ormai troppo spesso, ci sembra di consumare un inutile rito quando diciamo che non si deve più morire sul lavoro e bisogna investire in sicurezza per evitarlo. Ma vogliamo continuare a farlo, anche se ci sembra di urlare al vento, visto che la strage continua. E lo dobbiamo a Fabio, ancora più forte di prima, diciamo: basta morti sul lavoro. A sua moglie e sua figlia vanno la nostra vicinanza e la promessa del supporto di tutta la Cgil per i momenti che le aspettano senza Fabio".

Fabio Luccherino era anche molto noto nel mondo del calcio diletantistico genovese per la sua storica militanza nella Genova Calcio, società che sui propri profili social lo ha ricordato attraverso le parole del presidente Marco Vacca: "Il mio legame con Fabio parte da lontano, la frequentazione al circolo e poi la nascita della Culmvpolis, dove da subito diventasti il magazziniere, poi allenatore degli amatori nei campionati Aics. Le serate di musica al circolo, le bevute, le discussioni di calcio, le risate. Da anni insieme, amici, fratelli. Riposa in pace e proteggici da lassù. La società si stringe alla famiglia Luccherino, alla moglie e alla figlia Asia, oggi ci lascia un pezzo della nostra famiglia, uno di noi".

Anche la Sestrese si è unita al cordoglio per la scomparsa di Fabio Luccherino: "Tutta la società, appreso con dolore la notizia della scomparsa di un grande uomo del nostro calcio, si stringe intorno alle società Genova Calcio e Cornigliano Calcio, alla famiglia e agli amici. Tutta la Sestrese, il presidente Sciortino e il vice Gualtieri, gli amici Catania e Di Prisco, porgono le sentite condoglianze. Ciao Fabio".

Tantissimi i messaggi arrivati sui social da calciatori, allenatori, addetti ai lavori e semplici appassionati di calcio locale che, come chi scrive, hanno avuto il piacere di conoscere Fabio sui campi della nostra città. La redazione di Genova Today si unisce al cordoglio.