Expo Valpolcevera, strade chiuse e modifiche percorsi bus

In occasione della 24esima Expo della Valpolcevera diverse strade di Pontedecimo saranno chiuse e varieranno i percorsi degli autobus.

Chiusure strade, limitazioni e divieti

Via Poli, dalle ore 14 dell' 8 settembre all'1 dell'11 settembre:

• divieto di circolazione veicolare, a eccezione dei veicoli afferenti alla manifestazione;

• divieto di sosta veicolare su entrambi i lati, con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Al Municipio e Piazza Arimondi;

Via Beata Chiara, dalle ore 14 dell'8 settembre all'1 dell'11 settembre:

• divieto di circolazione e di sosta veicolare, con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti, a eccezione dei veicoli afferenti alla manifestazione;

Piazza Arimondi lato monte, dalle ore 17 dell'8 settembre alle 2 del 9 settembre, e dalle 17 del 9 settembre alle dell'11 settembre:

• divieto di circolazione e di sosta veicolare, con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti, a eccezione dei veicoli afferenti alla manifestazione

Piazza Arimondi, lato mare, fino al civ 64r di Via Lungo Polcevera, dalle ore 14 dell'8 settembre alle ore 3 dell'11 settembre:

• divieto di circolazione e di sosta veicolare, con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti, a eccezione dei veicoli afferenti alla manifestazione;

Lungo Polcevera, tratto compreso tra il civ 64r e il civ 26, dalle ore 14 dell'8 settembre alle ore 3 dell'11 settembre:

• divieto di fermata veicolare su entrambe i lati,

• Ripristino del doppio senso di circolazione veicolare, in regime di senso unico alternato nei brevi tratti di restringimento della carreggiata;

• Limite massimo di velocità di 30 km/h

Piazza Pontedecimo, area centrale, dalle ore 8 dell'8 settembre all'1 dell'11 settembre:

• divieto di circolazione e di sosta veicolare, con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti, fatta eccezione dei veicoli afferenti alla manifestazione;

Via Natale Gallino, sul lato levante, nel tratto compreso tra il civico 11 r. e il civico 3 r., nelle giornate dell'8, del 9 e del 10 settembre nella fascia oraria compresa tra le ore 17 e le 23:

• divieto di sosta veicolare con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti.

Via del Casone, - tratto compreso tra Piazza Arimondi e il civ 3, dalle ore 17 dell'8 settembre all'1 del 9 settembre e dalle ore 17 del 9 settembre all'1 del 10 settembre:

• divieto di circolazione e di sosta veicolare, con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti, a eccezione dei veicoli afferenti alla manifestazione; - tratto compreso tra Piazza Arimondi e Via Rivera dalle ore 05:00 alle ore 21:00 del giorno 10/09/2023 e, comunque, fino a cessate esigenze:

• divieto di circolazione e di sosta veicolare, con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti, fatta eccezione per i veicoli afferenti alla manifestazione;

Ponte Ludovico Patrizi, dalle 17 dell'8 settembre all'1 del 9 settembre, dalle 17 del 9 settembre all'1 del 10 settembre e dalle ore 6 alle 21 del 10 settembre e, comunque, fino a cessate esigenze:

• divieto di circolazione veicolare, a eccezione dei veicoli afferenti alla manifestazione;

Passo Isocorte, dalle ore 17 dell'8 settembre all'1 del 9 settembre e dalle ore 17 del giorno 9 settembre all'1 del 10 settembre e dalle 6 alle 21 del 10 settembre e, comunque, fino a cessate esigenze:

• divieto di circolazione veicolare, a eccezione dei veicoli afferenti alla manifestazione.

Piazzale Ghiglione, dalle ore 8 del giorno 7 settembre alle 18 del giorno 11 settembre:

• divieto di circolazione veicolare, a eccezione dei veicoli afferenti alle piscine e alla manifestazione

• divieto di sosta veicolare, con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti, a eccezione dei veicoli afferenti alla manifestazione

Vico Perino, dall'8 settembre al 9 settembre nella fascia oraria compresa tra le 16 e le 23.30:

• divieto di circolazione e di sosta veicolare, con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti, a eccezione dei veicoli afferenti alla manifestazione piazza Pontedecimo, divieto circolazione e sosta nel controviale lato mare tra il civ. 1 rosso e 8 rosso dalle ore 8 dell'8 settembre all'1 dell'11 settembre.

Modifiche percorso autobus

Da venerdì 8 a lunedì 11 settembre le linee 63, 63/, 65 e 663 modificano il percorso con le modalità di seguito indicate.

Linee 63, 63/ e 663

Dalle ore 17.00 di venerdì 8 alle ore 01.00 di sabato 9, dalle ore 17.00 di sabato 9 alle ore 01.00 di domenica 10 e dalle ore 6.00 alle ore 21.00 di domenica 10 settembre, le linee 63, 63/ e 663 modificano il percorso con le seguenti modalità:

Direzione Pontedecimo: i bus, giunti in via Semini, proseguono sul ponte della forestale, via San Quirico, via Anfossi dove riprendono regolare percorso.

Direzione Sampierdarena: percorso regolare.

Linea 65

Dalle ore 14.00 di venerdì 8 alle ore 01.00 di lunedì 11, la linea 65, in direzione San Cipriano, transita per via Anfossi anziché per via Poli.