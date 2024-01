Evasione dai domiciliari: due persone portate in carcere

Evasioni dagli arresti domiciliari. I carabinieri del comando genovese, che quotidianamente si occupano della sorveglianza attiva del comportamento tenuto dalle persone destinatarie di prescrizioni stabilite dall’autorità giudiziaria, hanno arrestato e portato in carcere due persone.

Nel primo caso una 25enne originaria della Croazia, agli arresti domiciliari per scontare un cumulo di condanne definitive per reati contro il patrimonio. Le reiterate violazioni delle regole segnalate dai militari hanno portato alla revoca del beneficio e al conseguente trasferimento nel penitenziario di Pontedecimo. Stessa sorte per un 35enne brasiliano condannato per furto aggravato e portato nel carcere di Marassi.

