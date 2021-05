Sorpreso a rubare all'Esselunga, nello zaino 130 euro di prodotti

Ha adottato una tecnica utilizzata sovente dai ladri all'interno dei supermercati. Ma, proprio per questo, l'addetto alla vigilanza non si è fatto ingannare e lo ha fermato prima che potesse allontanarsi con la refurtiva.

È successo lunedì 10 maggio 2021 presso l'Esselunga in via Piave. Un uomo di origini iraniane ha riempito lo zaino con prodotti per un totale di 130 euro, poi si è diretto verso le casse per pagare solo alcuni oggetti di poco valore. A quel punto è stato fermato.

Sul posto è intervenuta la polizia, che ha denunciato l'uomo e restituito il maltolto al personale del supermercato.