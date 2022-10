Escursionista infortunata sul monte di Portofino, salvata dai vigili del fuoco

Domenica pomeriggio i vigili del fuoco di Rapallo, in collaborazione con il Soccorso Alpino, hanno soccorso una genovese che si era fatta male mentre era impegnata in un'escursione sul promontorio di Portofino e non riusciva più a proseguire a piedi.

La donna di 67 anni si era infortunata a una caviglia nei pressi della base zero. Raggiunta dalle due squadre è stata sistemata su una speciale barella da trasporto in montagna e accompagnata al molo di San Fruttuoso.

Qui l'attendeva il gommone ambulanza della Croce Verde Camogliese. Alla fine la donna è stata trasportata in codice verde all'ospedale San Martino di Genova.