Litiga con il compagno, scappa e precipita dall'elicoidale: 33enne gravissima

Emergono nuovi sviluppi, dopo le indagini svolte dalla polizia, sulla donna che nella notte è stata soccorsa nella zona del terminal traghetti perché gravemente ferita dopo essere precipitata da alcuni metri. La 33enne avrebbe infatti avuto una discussione mentre si trovava in auto con il proprio compagno. Poi sarebbe fuggita a piedi.

A lanciare l'allarme è stato un vigilante che ha notato la donna mentre correva nella zona di varco Etiopia in direzione. L'uomo le ha chiesto se avesse bisogno di aiuto, senza ottenere però risposte. A questo punto ha deciso di seguirla e l'ha vista percorrere il tratto finale di lungomare Canepa e salire sulla rampa di accesso della sopraelevata per poi scavalcare una ringhiera e gettarsi nel vuoto, senza riuscire a fermarla. Sul posto sono quindi intervenuti i soccorritori con l'automedica Golf 4 e un'ambulanza della Croce d'Oro di Sampierdarena e la 33enne è stata intubata e trasportata in codice rosso all'ospedale San Martino.

Sembrerebbe quindi trattarsi di un gesto volontario. La polizia è intervenuta sul posto e ha parlato con il compagno della donna, che ha raccontato di aver avuto una discussione verbale con lei, al culmine della quale la 33enne sarebbe scesa dall'auto facendo perdere le proprie tracce. Dagli accertamenti svolti dalla questura non risultano interventi per liti pregresse o denunce per maltrattamenti. Non si escludono, comunque, ulteriori approfondimenti sulla vicenda nelle prossime ore.