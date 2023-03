Elettrificazione delle banchine, fine lavori prevista nel dicembre 2024

"Dal Programma straordinario delle opere la conclusione dei lavori delle infrastrutture nel terminal traghetti e crociere del porto di Genova è prevista nel dicembre 2024". A dirlo è stato l'assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone.

La questione dell'elettrificazione delle banchine nel porto è stata affrontata nel corso della seduta del consiglio regionale di martedì 7 marzo in occasione di un'interrogazione, presentata da Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno) e sottoscritta da tutto il gruppo.

Il consigliere di minoranza ha chiesto alla giunta i tempi di realizzazione delle infrastrutture di 'cold ironing' nel terminal traghetti e crociere del Porto di Genova e che cosa intende fare per assicurare che tutte le infrastrutture presenti, sia nel Terminal passeggeri che in quello commerciale, siano effettivamente utilizzate in modo da garantire la diminuzione di emissioni inquinanti e rumore.

Giampedrone ha ribadito che il tema è centrale per l'amministrazione regionale e ha garantito che la Regione si farà sempre parte attiva nella sensibilizzazione delle autorità competenti per la realizzazione e l'utilizzo della elettrificazione delle banchine nella valutazione ambientale delle opere portuali.