Bassa Val Bisagno: arriva il nuovo ecosportello Amiu

Da lunedì 4 marzo 2024 sarà attivo il nuovo Ecosportello di Amiu presso il Municipio III Bassa Val Bisagno in piazza Manzoni 1, inaugurato nella mattinata di martedì 27 febbraio. All’evento erano presenti Matteo Campora, assessore all’Ambiente Comune di Genova, Angelo Guidi e Andrea Barreca, rispettivamente presidente e assessore all’Ambiente del Municipio III.

Lo sportello ambientale di piazza Manzoni sarà un punto di riferimento per i cittadini dove potranno ricevere tutte le informazioni sui servizi Amiu, i materiali informativi sulla corretta separazione dei materiali della raccolta differenziata, l’utilizzo del nuovo sistema ecoisole, fare segnalazioni, richiedere il servizio di ritiro ingombranti e sfalci su prenotazione. Inoltre, per gli aventi diritto, sarà possibile poter richiedere i badge di apertura degli ecopunti dislocati nel territorio. Per la raccolta differenziata dei rifiuti organici (scarti di cucina sia crudi che cotti) si potrà ritirare gratuitamente i cestelli traforati e una prima fornitura di sacchetti compostabili.

Ecosportello Amiu in Bassa Val Bisagno, gli orari

L’Ecosportello sarà gestito in collaborazione con i volontari dell’Istituto Ligure per il Consumo e l’Associazione Ambiente Cultura e Energia al Quadrato e sarà aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì con il seguente orario:

lunedì e mercoledì: dalle 9;00 alle 12;00 e dalle 15;00 alle 17;30

martedì, giovedì e venerdì: dalle 9;00 alle 12;00

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp